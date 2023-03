LIVE Barcellona-Roma 3-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: il primo tempo si chiude con il tris di Rolfe (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Prima frazione senza storia: dominio totale delle blaugrana che hanno, con molta probabilità, chiuso i discorsi per la qualificazione alle semifinali. Una doppietta di Rolfo e la splendida conclusione di Leòn sono le reti del momentaneo 3-0 per un Barcellona molto più efficace rispetto al match d’andata, dove hanno decisamente sprecato troppe occasioni. La Roma ha tentato di eseguire la stessa strategia adottata all’Olimpico, provando a giocare molto basso, senza però ottenere gli effetti desiderati: a tra poco per il secondo tempo. 45’+3 FINISCE IL primo tempo! Barcellona-Roma 3-0! 45’+2 GOL Barcellona! ROLFO! Bonmatì accelera sulla fascia destra, trovando lo spazio per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40 Prima frazione senza storia: dominio totale delle blaugrana che hanno, con molta probabilità, chiuso i discorsi per la qualificazione alle semifinali. Una doppietta di Rolfo e la splendida conclusione di Leòn sono le reti del momentaneo 3-0 per unmolto più efficace rispetto al match d’andata, dove hanno decisamente sprecato troppe occasioni. Laha tentato di eseguire la stessa strategia adottata all’Olimpico, provando a giocare molto basso, senza però ottenere gli effetti desiderati: a tra poco per il secondo. 45’+3 FINISCE IL3-0! 45’+2 GOL! ROLFO! Bonmatì accelera sulla fascia destra, trovando lo spazio per ...

