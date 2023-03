LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: un minuto per i quattro di testa a 54 km dal traguardo (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Si sono agganciati altri corridori. Si vede Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers), Christophe Laporte (Jumbo-Visma), sono in otto in avanti a 50” dai primi quattro. 15.19 Si riportano sotto Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) e Neilson Powless (EF-Education Easypost). 15.18 Un uomo della Alpecin-Deceuninck prova a stargli dietro sul Knokteberg, ma perde contatto! 15.18 Altro scatto di Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), scatto deciso del belga! 15.17 Intanto arriva l’annuncio del ritiro dalla corsa di Olav Kooij (Jumbo-Visma). Prova lo scatto John Degenkolb (Team DSM), ma senza successo. 15.16 Nel gruppo dei migliori non vediamo Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers). Potrebbe aver perso il treno dopo uno dei numerosi scatti in precedenza. 15.14 Assorbito anche questo tentativo. Intanto Oier Lazkano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Si sono agganciati altri corridori. Si vede Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers), Christophe Laporte (Jumbo-Visma), sono in otto in avanti a 50” dai primi. 15.19 Si riportano sotto Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) e Neilson Powless (EF-Education Easypost). 15.18 Un uomo della Alpecin-Deceuninck prova a stargli dietro sul Knokteberg, ma perde contatto! 15.18 Altro scatto di Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), scatto deciso del belga! 15.17 Intanto arriva l’annuncio del ritiro dalla corsa di Olav Kooij (Jumbo-Visma). Prova lo scatto John Degenkolb (Team DSM), ma senza successo. 15.16 Nel gruppo dei migliori non vediamo Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers). Potrebbe aver perso il treno dopo uno dei numerosi scatti in precedenza. 15.14 Assorbito anche questo tentativo. Intanto Oier Lazkano ...

