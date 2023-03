LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41 Questa è l’ultima gara di avvicinamento al Giro delle Fiandre, un vero e proprio antipasto di ciò che vedremo domenica alla Ronde. 11.38 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Dwars door Vlaanderen 2023. Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Dwars door Vlaanderen 2023! La corsa conosciuta in Italia come “Attraverso le Fiandre” raggiunge la sua edizione numero 77 e sarà l’ultimo passo di avvicinamento verso il Giro delle Fiandre che andrà in scena tra soli quattro giorni. Il percorso di questa edizione ha mantenuto la sede di partenza a Roeselaere e quella di arrivo a Waregem, così come i 184 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41 Questa è l’ultima gara di avvicinamento al Giro delle, un vero e proprio antipasto di ciò che vedremo domenica alla Ronde. 11.38 Buongiorno e benvenuti alladella Dwars door Vlaanderen. Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella Dwars door Vlaanderen! La corsa conosciuta in Italia come “le” raggiunge la sua edizione numero 77 e sarà l’ultimo passo di avvicinamento verso il Giro delleche andrà in scena tra soli quattro giorni. Il percorso di questa edizione ha mantenuto la sede di partenza a Roeselaere e quella di arrivo a Waregem, così come i 184 ...

