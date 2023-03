LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: si parte, assente Alberto Bettiol (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 PARTITA UFFICIALMENTE LA CORSA! 12.19 Scopriamo il percorso odierno. Superati i primi 66 km di relativa calma, i corridori affronteranno le difficoltà di giornata senza soluzione di continuità. I muri si susseguiranno e le azioni potenzialmente risolutive potrebbero arrivare da un momento all’altro. Magari già sui 1100 metri al 5,5 % su sul pavé del Berg Ten Houte, o sui 1100 metri al 9% del Kanarieberg. Momenti caldissimi saranno anche il passaggio sul Knokteberg-Trieu (1200 metri al 7.5%) e sui durissimi 800 metri di Nokere, ultimo muro posto a circa 10 km dal traguardo. 12.16 Da capire il motivo dell’assenza di Bettiol: obiettivo concentrarsi sul Fiandre o problemi fisici? 12.13 Quattro corridori non prendono il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 PARTITA UFFICIALMENTE LA CORSA! 12.19 Scopriamo il percorso odierno. Superati i primi 66 km di relativa calma, i corridori affronteranno le difficoltà di giornata senza soluzione di continuità. I muri si susseguiranno e le azioni potenzialmente risolutive potrebbero arrivare da un momento all’altro. Magari già sui 1100 metri al 5,5 % su sul pavé del Berg Ten Houte, o sui 1100 metri al 9% del Kanarieberg. Momenti caldissimi saranno anche il passaggio sul Knokteberg-Trieu (1200 metri al 7.5%) e sui durissimi 800 metri di Nokere, ultimo muro posto a circa 10 km dal traguardo. 12.16 Da capire il motivo dell’assenza di: obiettivo concentrarsi sulo problemi fisici? 12.13 Quattro corridori non prendono il ...

