LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: sei uomini all’attacco (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 150 chilometri all’arrivo, ancora una trentina prima di entrare nella fase clou della gara. 13.03 30 chilometri di gara percorsi. 13.00 Gruppo che non reagisce, ma che resta comunque ad un margine di 1’30”. 12.54 I fuggitivi: Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team DSM). 12.52 Si è formato un drappello di sei uomini davanti, con un piccolo margine sul plotone. 12.50 all’attacco anche Alexander Kristoff: mossa a sorpresa per il norvegese. 12.47 Quattro corridori al comando: GIDICH Yevgeniy (Astana Qazaqstan Team) LAZKANO Oier (Movistar Team) ZUKOWSKY Nickolas (Q36.5 Pro Cycling Team) VANHOOF Ward (Team Flanders – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05 150 chilometri all’arrivo, ancora una trentina prima di entrare nella fase clou della gara. 13.03 30 chilometri di gara percorsi. 13.00 Gruppo che non reagisce, ma che resta comunque ad un margine di 1’30”. 12.54 I fuggitivi: Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team DSM). 12.52 Si è formato un drappello di seidavanti, con un piccolo margine sul plotone. 12.50anche Alexander Kristoff: mossa a sorpresa per il norvegese. 12.47 Quattro corridori al comando: GIDICH Yevgeniy (Astana Qazaqstan Team) LAZKANO Oier (Movistar Team) ZUKOWSKY Nickolas (Q36.5 Pro Cycling Team) VANHOOF Ward (Team Flanders – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lulizivve : Il format #timotivo per aiutare chi ha problemi di #concentrazione e ha bisogno di sessioni #brevi di… - nightmare_jrock : dove la band attraversò le Zepp live house a livello nazionale in Giappone. - zazoomblog : LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: Laporte ci riprova diversi italiani in gara - #Attraverso #Fiandre… - crackoflight_ : Oppure ci sarà nei primi episodi solo attraverso i flashback e vedremo le prime lezioni in aula senza di lui (Man…… - altomolisenet : Il Molise come crocevia del dialogo interreligioso attraverso la musica e i suoi protagonisti. Una... -