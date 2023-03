LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: sei uomini all’attacco, 4? di vantaggio. Iniziano i muri (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58 A breve entreremo nella fase più intensa di questa gara. 13.55 Sceso a 3’15” il ritardo del gruppo vista l’accelerazione per approcciare il muro. 13.51 Approcciato il primo muro di giornata. 13.49 Problema meccanico per Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck). 13.46 Ricordiamo gli attaccanti: Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team DSM). 13.42 Vicini al Volkegemberg (1.1 km al 4.3%), primo muro di giornata. 13.39 Non cambia al momento la situazione: sei uomini al comando, tra cui Kristoff, gruppo a 4?. 13.35 A breve però la prima accelerazione del gruppo, visto che la carovana sta per approcciare il primo tratto in pavé di giornata, quello ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.58 A breve entreremo nella fase più intensa di questa gara. 13.55 Sceso a 3’15” il ritardo del gruppo vista l’accelerazione per approcciare il muro. 13.51 Approcciato il primo muro di giornata. 13.49 Problema meccanico per Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck). 13.46 Ricordiamo gli attaccanti: Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team DSM). 13.42 Vicini al Volkegemberg (1.1 km al 4.3%), primo muro di giornata. 13.39 Non cambia al momento la situazione: seial comando, tra cui Kristoff, gruppo a 4?. 13.35 A breve però la prima accelerazione del gruppo, visto che la carovana sta per approcciare il primo tratto in pavé di giornata, quello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... libreriaJandE : Dal 30/03 al 7/04 si svolgerà a Firenze il Florence Korea Film Fest, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti… - infoitsport : DIRETTA Attraverso le Fiandre 2023, ciclismo: risultato e aggiornamenti LIVE - infoitsport : LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: sei uomini all’attacco, 4' di vantaggio - infoitsport : Torna Pidcock, c'è anche Ganna! Attraverso le Fiandre, favoriti, percorso e dove vederla in tv e live streaming - lulizivve : Il format #timotivo per aiutare chi ha problemi di #concentrazione e ha bisogno di sessioni #brevi di… -