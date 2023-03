LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: otto contrattaccanti alle spalle del quartetto di testa (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Il gruppo è tirato sempre dagli uomini della Lotto Dstny, al lavoro per Arnaud De Lie. Il distacco dal gruppetto degli otto attaccanti è di circa 25”. 15.31 Oier Lazkano prova ad attaccare, mettendo in difficoltà i compagni di fuga. Resiste Kristoff che si porta dietro anche Heinschke mentre Vanhoof sembra in difficoltà. 15.30 43 km al traguardo. La prossima difficoltà sarà il secondo passaggio sui 2,4 km di pavé di Mariaborrestraat. 15.28 Ora c’è la Lotto-Dstny a fare l’andatura in gruppo, o almeno quello che ne è rimasto. Oier Lazkano (Movistar), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team DSM) hanno 25” sugli otto contrattaccanti. 15.25 Ma è difficile, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32 Il gruppo è tirato sempre dagli uomini della LDstny, al lavoro per Arnaud De Lie. Il distacco dal gruppetto degliattaccanti è di circa 25”. 15.31 Oier Lazkano prova ad attaccare, mettendo in difficoltà i compagni di fuga. Resiste Kristoff che si porta dietro anche Heinschke mentre Vanhoof sembra in difficoltà. 15.30 43 km al traguardo. La prossima difficoltà sarà il secondo passaggio sui 2,4 km di pavé di Mariaborrestraat. 15.28 Ora c’è la L-Dstny a fare l’andatura in gruppo, o almeno quello che ne è rimasto. Oier Lazkano (Movistar), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team DSM) hanno 25” sugli. 15.25 Ma è difficile, ...

