LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: Christophe Laporte vince ancora! Ballerini e Pasqualon in top10 (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 Ecco dunque la top10 odierna: 1 Laporte Christophe Jumbo-Visma 300 225 4:06:20 2 LAZKANO Oier Movistar Team 250 150 0:15 3 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 215 110 ,, 4 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 175 90 ,, 5 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 120 80 ,, 6 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 115 70 ,, 7 Ballerini Davide Soudal – Quick Step 95 60 ,, 8 Pasqualon Andrea Bahrain – Victorious 75 50 ,, 9 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 60 46 ,, 10 POLITT Nils BORA – hansgrohe 50 42 ,, 16.32 La volata del gruppo, che nel frattempo aveva ripreso i rimanenti attaccanti, è stata vinta da Jasper Philipsen, che ha chiuso quarto. In top10 anche due italiani, Andrea ...

