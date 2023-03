LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: Benoot, Laporte, Philipsen ed Hermans evadono dal gruppo (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 E ora lo scatto! In quattro vanno via! Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) allunga con Christophe Laporte, con loro Jasper Philipsen e Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)! 15.00 Di nuovo la Jumbo-Visma a fare l’andatura, ripreso anche Zukowski. 14.57 Ora è il momento del Kanarieberg! 1 km al 7,7% di pendenza media! Intanto Gidich si è fatto riassorbire dal gruppo. 14.54 E infatti il vantaggio di Oier Lazkano (Movistar), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team DSM) diminuisce ancora, adesso a 1’25”. 14.52 Dietro invece tenta l’attacco Alaphilippe! Ma viene arginato da un problema al cambio! Caduta invece per il suo compagno di squadra Tim Merlier! 14.51 SIamo sul Ten ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01 E ora lo scatto! In quattro vanno via! Tiesj(Jumbo-Visma) allunga con Christophe, con loro Jaspere Quinten(Alpecin-Deceuninck)! 15.00 Di nuovo la Jumbo-Visma a fare l’andatura, ripreso anche Zukowski. 14.57 Ora è il momento del Kanarieberg! 1 km al 7,7% di pendenza media! Intanto Gidich si è fatto riassorbire dal. 14.54 E infatti il vantaggio di Oier Lazkano (Movistar), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team DSM) diminuisce ancora, adesso a 1’25”. 14.52 Dietro invece tenta l’attacco Alaphilippe! Ma viene arginato da un problema al cambio! Caduta invece per il suo compagno di squadra Tim Merlier! 14.51 SIamo sul Ten ...

