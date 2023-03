LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: 80 chilometri al traguardo, la Trek prova a scremare il gruppo (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 E il margine dei fuggitivi fa la fisarmonica: tornato a 2’20” dopo aver toccato quasi i 3? pochissimi minuti fa. 14.39 Si vede nelle primissime posizione del gruppo Filippo Ganna, che probabilmente ha imparato la lezione dopo la caduta alla Gand-Wevelgem.. 14.36 Cambio di bicicletta per Magnus Sheffield. Ora il gruppo è su Mariaborrestraat, altro tratto di pavé. 14.35 E di nuovo! Superato il Kortekeer, quarto muro, la Trek rimette alla frusta il gruppo! 14.34 Dopo lo strappo in precedenza, il gruppo ha rallentato parecchio. Il margine di Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 E il margine dei fuggitivi fa la fisarmonica: tornato a 2’20” dopo aver toccato quasi i 3? pochissimi minuti fa. 14.39 Si vede nelle primissime posizione delFilippo Ganna, che probabilmente ha imparato la lezione dopo la caduta alla Gand-Wevelgem.. 14.36 Cambio di bicicletta per Magnus Sheffield. Ora ilè su Mariaborrestraat, altro tratto di pavé. 14.35 E di nuovo! Superato il Kortekeer, quarto muro, larimette alla frusta il! 14.34 Dopo lo strappo in precedenza, ilha rallentato parecchio. Il margine di Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... libreriaJandE : Dal 30/03 al 7/04 si svolgerà a Firenze il Florence Korea Film Fest, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti… - infoitsport : DIRETTA Attraverso le Fiandre 2023, ciclismo: risultato e aggiornamenti LIVE - infoitsport : LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: sei uomini all’attacco, 4' di vantaggio - infoitsport : Torna Pidcock, c'è anche Ganna! Attraverso le Fiandre, favoriti, percorso e dove vederla in tv e live streaming - lulizivve : Il format #timotivo per aiutare chi ha problemi di #concentrazione e ha bisogno di sessioni #brevi di… -