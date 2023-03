LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: 8 km al traguardo. Superati i muri, corsa ancora apertissima (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 ATTENZIONE! ATTACCO CLAMOROSO DI LAPORTE! Il francese ha preso qualche metro! 16.20 4 KM AL traguardo! Il gruppo ora è a soli 15” dai leader! 16.20 Ci prova subito Honorè! Ma Benoot non lo fa scappare e con lui rientrano anche Madouas e Narvaez. Si riaccodano tutti. 16.19 Finito il pavé. L’andatura si abbassa ora e qualcuno potrebbe approfittarne. 16.18 RIPRESI LAZKANO E KRISTOFF A 6 KM DAL traguardo! 16.17 ULTIMO TRATTO DI PIETRE! ancora gli 800 metri di Herlegemstraat! 16.17 Heischke si stacca, tornano in 8 gli inseguitori che ora hanno messo nel mirino Lazkano e Kristoff. In gruppo lavora Alaphilippe, evidentemente per Ballerini! 16.15 Lazkano sembra essere al limite, mentre Kristoff sembra averne ancora. Ora sono gli UAE a fare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 ATTENZIONE! ATTACCO CLAMOROSO DI LAPORTE! Il francese ha preso qualche metro! 16.20 4 KM AL! Il gruppo ora è a soli 15” dai leader! 16.20 Ci prova subito Honorè! Ma Benoot non lo fa scappare e con lui rientrano anche Madouas e Narvaez. Si riaccodano tutti. 16.19 Finito il pavé. L’andatura si abbassa ora e qualcuno potrebbe approfittarne. 16.18 RIPRESI LAZKANO E KRISTOFF A 6 KM DAL! 16.17 ULTIMO TRATTO DI PIETRE!gli 800 metri di Herlegemstraat! 16.17 Heischke si stacca, tornano in 8 gli inseguitori che ora hanno messo nel mirino Lazkano e Kristoff. In gruppo lavora Alaphilippe, evidentemente per Ballerini! 16.15 Lazkano sembra essere al limite, mentre Kristoff sembra averne. Ora sono gli UAE a fare ...

