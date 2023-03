LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: 20 km al traguardo. Lazkano e Kristoff provano a resistere, inseguono nove corridori (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Manca un solo muro al termine, quello di Nokere. Basteranno gli 800 metri al 5,7% agli inseguitori per ridurre il margine sui due battistrada? 16.01 A 19 km dal termine davanti a tutti Oier Lazkano (Movistar) e Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team). A 15” nove corridori do altissimo profilo: Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers), Tiesj Benoot, Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Valentin Madouas, Stefan Küng (Groupama-FDJ) Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Neilson Powless e Mikkel Honorè (EF Education-Easypost)e Leon Heinschke (Team DSM). Insegue a 45” un gruppo in cui ci sono ancora Julian Alaphilippe, Mads Pedersen, Arnaud De Lie e Davide Ballerini. 15.59 Ora altro tratto in pavé, gli 800 metri di Herlegemstraat. 15.59 20 KM AL ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.03 Manca un solo muro al termine, quello di Nokere. Basteranno gli 800 metri al 5,7% agli inseguitori per ridurre il margine sui due battistrada? 16.01 A 19 km dal termine davanti a tutti Oier(Movistar) e Alexander(Uno-X Pro Cycling Team). A 15”do altissimo profilo: Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers), Tiesj Benoot, Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Valentin Madouas, Stefan Küng (Groupama-FDJ) Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Neilson Powless e Mikkel Honorè (EF Education-Easypost)e Leon Heinschke (Team DSM). Insegue a 45” un gruppo in cui ci sono ancora Julian Alaphilippe, Mads Pedersen, Arnaud De Lie e Davide Ballerini. 15.59 Ora altro tratto in pavé, gli 800 metri di Herlegemstraat. 15.59 20 KM AL ...

