L’Italia non è la Francia: per cambiare le cose serve combattere la rassegnazione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ultimamente ho usato spesso la parola rassegnazione per descrivere come, in Italia, si reagisca a fatti che, in Francia e in Germania, generano sollevazioni. I francesi sono diversi da noi, a quanto pare. Sono abituati a combattere “come popolo”. Hanno fatto la Rivoluzione Francese (1789) e poi la Comune di Parigi (1871), fino al maggio Francese (1968), e ora sono di nuovo per strada. L’Italia, dal canto suo, ha riunificato il paese con le sollevazioni che hanno sostenuto l’impresa dei Mille (1860-61), senza però liberarsi dalla monarchia, ma poi ha realizzato il fascismo (1922-43), in parte riscattato dalla Guerra di Liberazione (1943-45). Il pericolo di un ritorno al fascismo col governo Tambroni (1960) fu scongiurato da moti di piazza in molte città italiane (da Genova a Reggio Emilia) e, sempre a Genova, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ultimamente ho usato spesso la parolaper descrivere come, in Italia, si reagisca a fatti che, ine in Germania, generano sollevazioni. I francesi sono diversi da noi, a quanto pare. Sono abituati a“come popolo”. Hanno fatto la Rivoluzione Francese (1789) e poi la Comune di Parigi (1871), fino al maggio Francese (1968), e ora sono di nuovo per strada., dal canto suo, ha riunificato il paese con le sollevazioni che hanno sostenuto l’impresa dei Mille (1860-61), senza però liberarsi dalla monarchia, ma poi ha realizzato il fascismo (1922-43), in parte riscattato dalla Guerra di Liberazione (1943-45). Il pericolo di un ritorno al fascismo col governo Tambroni (1960) fu scongiurato da moti di piazza in molte città italiane (da Genova a Reggio Emilia) e, sempre a Genova, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Maurizia Cacciatori, icona della pallavolo italiana, smentisce la collega Paola Egonu! E’ inaccettabile che l’Ital… - sole24ore : Purtroppo, è saltata ancora l’erogazione della terza rata del Pnrr all’Italia pari a 19 miliardi. Il nostro paese d… - FratellidItalia : ?? I primi sei mesi di #GovernoMeloni hanno già rappresentato un cambiamento storico per l’Italia. La sinistra non h… - giorgia_miccoli : @lastknight @Soldina_ @VirgiRaffaele @francescafagnan @GeppiC Non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo, non… - KiddoBea70 : RT @CarloneDaniela: Altra #DistrazioneDiMassa per gli Italo pitechi 'Qualora l’Efsa, l’autorità Ue per la sicurezza alimentare, dovesse app… -