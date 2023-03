L'Italia, il rock, Ibra: chi è Ruusuvuori, l'avversario di Sinner a Miami (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una personalità introversa, che ascolta e suona rock, appassionato di hockey su ghiaccio, grande ammiratore di Zlatan Ibrahimovic. Frulla tutto et voilà: ecco un tipico ragazzo nordeuropeo. Emil ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una personalità introversa, che ascolta e suona, appassionato di hockey su ghiaccio, grande ammiratore di Zlatanhimovic. Frulla tutto et voilà: ecco un tipico ragazzo nordeuropeo. Emil ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: L’Italia, il rock, Ibra: chi è Ruusuvuori, l’avversario di Sinner a #Miami - Gazzetta_it : L’Italia, il rock, Ibra: chi è Ruusuvuori, l’avversario di Sinner a #Miami - VirginRadioIT : The Struts, UFFICIALE due concerti in Italia ad Agosto ?? Tutte le info e biglietti @TheStruts @barleyofficial - CasaItaliaRadio : ??ROCKWAVE - inizia tra qualche minuto su Casa Italia Radio. Una trasmissione di novità discografiche riguardanti la… - zeroblizero : Ho appena fatto una supplenza in una scuola media. Mi sono reso conto che una situazione alla School of Rock in Ita… -