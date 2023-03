L’Inter si interroga sul futuro di Bastoni | rinnovo o cessione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Brozovic, dove sei? Da insostituibile ai margini. E l’Inter si interroga - sportli26181512 : Brozovic, dove sei? Da insostituibile ai margini. E l’Inter si interroga: Brozovic, dove sei? Da insostituibile ai… - Gazzetta_it : Brozovic, dove sei? Da insostituibile ai margini. E l’Inter si interroga -

Stefan De Vrij rinnova con, manca solo la firma . I tifosi nerazzurri polemizzano . Il web sisul rinnovo di Bastoni: filtra amarezza . Stefan De Vrij rinnova con, manca ...'Equipe si: tornerà in campo in questa stagione Se lo avesse preso a gennaio, il Psg non avrebbe potuto contare su di lui Db Milano 01/10/2022 - campionato di calcio serie A /- Roma ...C'era una volta'insostituibile.'uomo attorno a cui giravano squadra e progetto. La vita all'di Marcelo Brozovic ha vissuto più volte sulle montagne russe: è iniziata in maniera complicata, alla ricerca disperata di un ruolo ...