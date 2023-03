L’inno dei tifosi dell’Union Saint-Gilloise è Vamos a la playa | Righeira si commuove Video

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Unionè una delle sorprese della stagione a livello internazionale. La squadra belga con una bella cavalcata ha raggiunto i quarti di finale di Europa League, dove affronterà il Bayer Leverkusen. Una particolarità di questa squadra riguarda iche fanno ricorso sugli spalti ad uno speciale coro che è diventato praticamentenon ufficiale del club, sulle note di una canzone molto popolare in Italia, ovvero ‘a la’ dei. Non proprio un pezzo che si sente spesso negli stadi, ma che i sostenitori gialloblù non perdono occasione di intonare sugli spalti e non solo. Anche la squadra lo utilizza spesso per celebrare con entusiasmo le vittorie, scatenandosi sul celebre tormentone della primavera del 1983 diventato uno dei più ...