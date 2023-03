L’Indonesia di Tohir non vuole Israele: Infantino le toglie i Mondiali Under 20 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il prossimo 20 maggio prende avvio il Mondiale Under 20 in Indonesia. O almeno dovrebbe. Secondo le ultime informazioni, la Fifa di Infantino ha intenzione di togliere il torneo al paese ospitante. In questo intrigo, di certo politico e non calcistico, Infantino si è scontrato con Erik Thohir, vecchia conoscenza del calcio italiano. Fu presidente dell’Inter prima di cedere la società al gruppo Suning. Oggi Thohir è il presidente della Federcalcio indonesiana. La stessa federazione si è in questi giorni rifiutata di avviare il sorteggio del torneo perché il governatore di Bali è contrario ad ospitare la nazionale israeliana sull’isola. Di seguito la nota ufficiale: “A seguito dell’incontro odierno tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e il presidente della Federcalcio indonesiana (Pssi) Erick ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il prossimo 20 maggio prende avvio il Mondiale20 in Indonesia. O almeno dovrebbe. Secondo le ultime informazioni, la Fifa diha intenzione dire il torneo al paese ospitante. In questo intrigo, di certo politico e non calcistico,si è scontrato con Erik Thohir, vecchia conoscenza del calcio italiano. Fu presidente dell’Inter prima di cedere la società al gruppo Suning. Oggi Thohir è il presidente della Federcalcio indonesiana. La stessa federazione si è in questi giorni rifiutata di avviare il sorteggio del torneo perché il governatore di Bali è contrario ad ospitare la nazionale israeliana sull’isola. Di seguito la nota ufficiale: “A seguito dell’incontro odierno tra il presidente della Fifa Giannie il presidente della Federcalcio indonesiana (Pssi) Erick ...

