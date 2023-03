Linda Sembrandt, la giocatrice della Juventus Woman: «Maschile o femminile, è sempre calcio» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Linda Sembrant, svedese, gioca nella Juventus femminile. Un mese fa ha raccontato il suo amore per la compagna di squadra Lisa Boattin. E oggi spiega a Repubblica perché ha scelto di venire a giocare in Italia: «Ero molto curiosa, volevo qualcosa di nuovo, conoscevo la Juventus e sapevo che stava crescendo: ho accettato la sfida e non mi pento. Oggi ci conoscono anche in Svezia». Sembrandt dice che il calcio femminile «è sempre calcio. Fisicamente siamo diverse dai maschi, ma solo in questo sport ci sono pregiudizi tra Maschile e femminile». E dice che nel calcio femminile «si combattono gli stereotipi da sempre: un giorno si capirà l’importanza di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023)Sembrant, svedese, gioca nella. Un mese fa ha raccontato il suo amore per la compagna di squadra Lisa Boattin. E oggi spiega a Repubblica perché ha scelto di venire a giocare in Italia: «Ero molto curiosa, volevo qualcosa di nuovo, conoscevo lae sapevo che stava crescendo: ho accettato la sfida e non mi pento. Oggi ci conoscono anche in Svezia».dice che il«è. Fisicamente siamo diverse dai maschi, ma solo in questo sport ci sono pregiudizi tra». E dice che nel«si combattono gli stereotipi da: un giorno si capirà l’importanza di ...

