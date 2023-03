Ligabue in mostra a Conversano. Ma per piacere, non chiamatelo soltanto naïf (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo si definisce artista naïf . Ma poco ha da spartire con l'innocenza dei primitivi naïf (appunto "ingenui") amabili, sognatori, infantili nel tratto. Dipingono in letizia scenette di genere, i ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo si definisce artista naïf . Ma poco ha da spartire con l'innocenza dei primitivi naïf (appunto "ingenui") amabili, sognatori, infantili nel tratto. Dipingono in letizia scenette di genere, i ...

Ligabue in mostra a Conversano. Ma per piacere, non chiamatelo soltanto naïf La mostra di Conversano dedicata ad Antonio Ligabue, una delle più importanti degli ultimi anni, consta di oltre 60 opere. Prodotta e organizzata da Arthemisia è articolata cronologicamente.

Arte, a Conversano in mostra i capolavori di Antonio Ligabue È considerato il pittore naif per eccellenza, puro nell'arte come disarmato nella vita. Conversano ospita fino all'8 ottobre 2023 nel polo museale del castello la mostra "Antonio Ligabue", grande retrospettiva sul pittore considerato folle e visionario, e acclamato nel tempo come uno dei grandi artisti del Novecento. La mostra, prodotta e organizzata da Arthemisia.

Antonio Ligabue – di cui è stata appena inaugurata una grande mostra al Castello di Conversano (Bari), che chiuderà l'8 ottobre – è vissuto e ha operato quasi esclusivamente a Gualtieri di Reggio.

Antonio Ligabue al Castello di Conversano Il Comune di Conversano e Arthemisia presentano la prima grande mostra di Antonio Ligabue in Puglia. Dal 25 marzo nelle sale del Castello aragonese di Conversano saranno ospitate oltre 60 opere di uno.