L’idea di una nuova pizza e il gesto contro l’omofobia: la protesta di Lioniello (Di mercoledì 29 marzo 2023) Salvatore Lioniello, noto pizzaiolo della provincia di Caserta e titolare della pizzeria “da Lioniello”, ha deciso di dipingersi le unghie dopo essere stato avvicinato da alcuni clienti che gli hanno “consigliato” di non fare entrare gay nel suo locale. Una frase che ha fortemente indignato il pizzaiolo che ha deciso di rispondere con un gesto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Salvatore, notoiolo della provincia di Caserta e titolare della pizzeria “da”, ha deciso di dipingersi le unghie dopo essere stato avvicinato da alcuni clienti che gli hanno “consigliato” di non fare entrare gay nel suo locale. Una frase che ha fortemente indignato iliolo che ha deciso di rispondere con unL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: Ciò che ha cambiato l’apostolo Paolo “non è una semplice idea o una convinzione: è stato l’incontro… - LaBombetta76 : Questo tipo di valutazione sugli atei, o gli agnostici, è più diffusa di quello che si pensi: l'idea che senza una… - angelatlomba : @AnonymaticaSRL No,ha sparato un ragazzo coinvolto e sfruttato nella propaganda del suo governo. Non avete idea di… - xAureliano10 : @VinceTheI per quel poco che ho capito mi sono fatto una mia idea (probabilmente errata ma ci provo). vedo improbab… -

Tim Berners - Lee in Italia: l'inventore del Web sarà al WMF 2023 ...del WMF 2023 di come è nata e si è trasformata l'idea che ha portato alla digitalizzazione della società moderna. Se lo conosciamo bene non si limiterà a fare un discorso storico, ma aprirà anche una ... Offerte di primavera, sconto a 62,99 sul super - caricabatterie Satechi da 108W È anche un'ottima idea per avere a disposizione un caricabatterie ... basti pensare che un caricabatterie Apple con una sola porta ...ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l'elenco ... Ucraina, Kiev annuncia la controffensiva di primavera:'Useremo i Leopard' ...ha deriso oggi l'annuncio degli Usa che intendono sostenere l'...ha deriso oggi l'annuncio degli Usa che intendono sostenere l'idea di ... ha affermato Ryabkov, usando una parola russa che significa '... ...del WMF 2023 di come è nata e si è trasformatache ha portato alla digitalizzazione della società moderna. Se lo conosciamo bene non si limiterà a fare un discorso storico, ma aprirà anche...È anche un'ottimaper avere a disposizione un caricabatterie ... basti pensare che un caricabatterie Apple consola porta ...ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per'elenco ......ha deriso oggi'annuncio degli Usa che intendono sostenere'...ha deriso oggi'annuncio degli Usa che intendono sosteneredi ... ha affermato Ryabkov, usandoparola russa che significa '... Il Papa: credere non è un'idea ma un incontro con Cristo che cambia ... Vatican News - Italiano