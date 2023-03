Liceo Carducci, il preside «disgustato» dalla ricostruzione del collettivo: «Ma quali umiliazioni, non siamo in Corea del Nord» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Andrea Di Mario, il preside del Liceo Carducci di Milano, si è detto «disgustato» dal comunicato del collettivo studentesco che stigmatizzava le sanzioni comminate agli studenti rei di aver appeso uno striscione contro la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, rappresentati a testa in giù. «Non dico nulla, sono disgustato e non intendo rispondere ad accuse anonime. Perché di fatto si tratta di questo, visto che il volantino è firmato solo dal collettivo», afferma il preside, parlando con l’Ansa. Il riferimento è al collettivo del Carducci “Mille Papaveri Rossi” secondo il quale gli studenti puniti con la sospensione e con lavori utili sarebbero stati “anche “umiliati”. Accuse che Di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) Andrea Di Mario, ildeldi Milano, si è detto «» dal comunicato delstudentesco che stigmatizzava le sanzioni comminate agli studenti rei di aver appeso uno striscione contro la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, rappresentati a testa in giù. «Non dico nulla, sonoe non intendo rispondere ad accuse anonime. Perché di fatto si tratta di questo, visto che il volantino è firmato solo dal», afferma il, parlando con l’Ansa. Il riferimento è aldel“Mille Papaveri Rossi” secondo il quale gli studenti puniti con la sospensione e con lavori utili sarebbero stati “anche “umiliati”. Accuse che Di ...

