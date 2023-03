Licenziata per aver mostrato il David di Michelangelo. La docente Carrasquilla: “Ad aprile sarò in Italia” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Hope Carrasquilla, preside della Classical School di Tallahassee in Florida, ha rivelato che non sarà a Firenze fino a metà aprile in un'intervista con Adnkronos. Carrasquilla si è dimessa a seguito delle proteste dei genitori che hanno considerato "pornografica" la statua del David mostrata agli studenti durante una lezione sul Rinascimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Hope, preside della Classical School di Tallahassee in Florida, ha rivelato che non sarà a Firenze fino a metàin un'intervista con Adnkronos.si è dimessa a seguito delle proteste dei genitori che hanno considerato "pornografica" la statua delmostrata agli studenti durante una lezione sul Rinascimento. L'articolo .

