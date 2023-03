Libia | crimini contro l’umanità coi soldi degli italiani Lo dice un’indagine Onu | “Guardia costiera collusa e pagata dai trafficanti”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ihanno favorito icommessi in, anche da autorità come lache i nostri governi finanziano, formano ed equipaggiano, mentre “lavora in stretto collegamento con idi esseri umani”. Loil rapporto finale dell’indagine incaricata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Ma per l’Italia equivale a un bilancio. Perché il cosiddetto Memorandum sui migranti firmato insieme al governo di Tripoli è appena stato rinnovato per la sesta volta e più di 100 milioni di euro sono stati investiti finora nellalibica. Il cui ruolo non smette di essere magnificato, anche ...

I soldi degli italiani hanno favorito i crimini contro l’umanità commessi in Libia, anche da autorità come la Guardia costiera che i nostri governi finanziano, formano ed equipaggiano, mentre “lavora ...L’Onu esprime «profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Libia», e spiega che «vi sono motivi per ritenere che sia stata commessa un’ampia gamma di crimini di ...