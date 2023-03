Lì sotto... così: la sconvolgente foto di Aurora Ramazzotti | Guarda (Di mercoledì 29 marzo 2023) Aurora Ramazzotti in versione "alieno". La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, si mostra su Instagram con tanto di occhiali argentati e maglietta attillatta. Anch'essa argentata e con alcuni brillantini. Eppure, ad attirare l'attenzione dei suoi fan è il costo di due accessori. Gli occhiali Balenciaga, appunto, con lenti specchiate e montatura color argento, il cui costo è di ben 385 euro. E la tracolla, anch'essa della stessa Casa di moda, che arriva a quasi 2000 euro sul sito ufficiale della Maison. Insomma, la 26enne è griffatissima. Aurora è ancora in attesa del parto. Nonostante sia ormai al nono mese, sembra che il primogenito non accenni a voler nascere. Per lei la gravidanza non è stata un periodo semplice. "Ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023)in versione "alieno". La figlia di Michelle Hunziker e Eros, si mostra su Instagram con tanto di occhiali argentati e maglietta attillatta. Anch'essa argentata e con alcuni brillantini. Eppure, ad attirare l'attenzione dei suoi fan è il costo di due accessori. Gli occhiali Balenciaga, appunto, con lenti specchiate e montatura color argento, il cui costo è di ben 385 euro. E la tracolla, anch'essa della stessa Casa di moda, che arriva a quasi 2000 euro sul sito ufficiale della Maison. Insomma, la 26enne è griffatissima.è ancora in attesa del parto. Nonostante sia ormai al nono mese, sembra che il primogenito non accenni a voler nascere. Per lei la gravidanza non è stata un periodo semplice. "Ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che ...

