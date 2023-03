Lgbt | fuga in avanti di 7 sindaci | “Trascriviamo le due mamme” Il Partito gay | “Discriminano i papà”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Laindeidi sette grandi città a guida centrosinistra sulla trascrizione dei bambini delle coppieprovoca l’ennesimo cortocircuito sulla materia e tra chi pretende di intestarsi battaglie per i diritti che travalicano i confini di quanto consentito dalla legge. I sette primi cittadini, infatti, con una nota congiunta che mette a sistema iniziative già annunciate in ordine sparso, hanno fatto sapere che trascriveranno i certificati di nascita redatti all’estero con due, quindi “non riconducibili a una gestazione per altri, chiaramente esclusa dalla legge”. L’iniziativa, però, ha provocato l’indignazione delgay, che aveva lanciato l’appello alla disobbedienza deie che ora li accusa di “discriminare i ...

... immigrazione, energia,, solo per fare qualche esempio 'all'ordine del giorno'). Diverse ONG, ... ma rispondiamo con un secco 'NO' a qualunquein avanti.... che contrasta con la piazza milanese raccoltasi intorno a Elly Schlein sui temi del mondo* e ... la legge sulla cittadinanza e sul diritto di(Martelli), il divorzio (Fortuna - Pannella), l'...... le derubavano di quanto in possesso, per poi abbandonarle per strada e darsi alla. In un'... utilizzando una chat di incontri per+. Nel mese di febbraio e marzo il servizio Gay Help Line, ...

Lgbt, fuga in avanti di 7 sindaci: "Trascriviamo le due mamme". Il ... Secolo d'Italia

William lascia a casa Kate Middleton e si fa sorprendere in un bistrot LGBTQ+ di Varsavia mentre ordina un piatto da 8.50 euro.Tre ventenni sono stati arrestati e finiti ai domiciliari con l’accusa di rapina ed estorsione. Adescavano ragazzi gay in chat Lgbt+ e li derubavano. Hanno adescato, rapinato ed estorto denaro ad alme ...