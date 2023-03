L’ex Lazio Lucas Leiva costretta al ritiro per un problema al cuore: “Una sopresa, ma almeno sto bene” (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’ex centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha parlato ad Il Messaggero dopo essere stato costretto a dire addio al calcio per un problema cardiaco. Ecco le parole del brasiliano: “Ho avuto questa sorpresa, non potrò più giocare, ma almeno di salute sto bene. Avevo la missione di aiutare la mia squadra del cuore, il Gremio, a tornare nel Brasileirao e ci sono riuscito. Quest’anno volevo dare il massimo perché abbiamo un gruppo forte, ma non potrò”. In conclusione: “Idee sul futuro? Sto parlando col Gremio, ma mi sto anche godendo un po’ di riposo. Sicuramente mi piace molto la gestione nel calcio e magari farò qualcosa del genere”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023)centrocampista della, ha parlato ad Il Messaggero dopo essere stato costretto a dire addio al calcio per uncardiaco. Ecco le parole del brasiliano: “Ho avuto questa sorpresa, non potrò più giocare, madi salute sto. Avevo la missione di aiutare la mia squadra del, il Gremio, a tornare nel Brasileirao e ci sono riuscito. Quest’anno volevo dare il massimo perché abbiamo un gruppo forte, ma non potrò”. In conclusione: “Idee sul futuro? Sto parlando col Gremio, ma mi sto anche godendo un po’ di riposo. Sicuramente mi piace molto la gestione nel calcio e magari farò qualcosa del genere”. SportFace.

