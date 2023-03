L'esperto, 'per malattie lisosomiali screening necessario entro 72 ore di vita' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute) - "Per le malattie lisosomiali non c'è alcun dubbio che lo screening sia utile, anzi necessario. Perché sia efficace, però, il test va effettuato entro le 72 ore di vita del neonato”. Così Giancarlo La Marca, direttore del Laboratorio screening neonatale allargato, Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze, a margine della presentazione del report dell'Istituto AstraRicerche con le esperienze di 'best practice' di due regioni - Veneto e Toscana - illustrato oggi nell'ambito della seconda edizione di 'Raro chi trova', iniziativa promossa da Takeda Italia con il patrocinio di Società italiana di pediatria (Sip), Associazione italiana Anderson-Fabry (Aiaf), Associazione italiana Gaucher (Aig), Associazione italiana ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute) - "Per lenon c'è alcun dubbio che losia utile, anzi. Perché sia efficace, però, il test va effettuatole 72 ore didel neonato”. Così Giancarlo La Marca, direttore del Laboratorioneonatale allargato, Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze, a margine della presentazione del report dell'Istituto AstraRicerche con le esperienze di 'best practice' di due regioni - Veneto e Toscana - illustrato oggi nell'ambito della seconda edizione di 'Raro chi trova', iniziativa promossa da Takeda Italia con il patrocinio di Società italiana di pediatria (Sip), Associazione italiana Anderson-Fabry (Aiaf), Associazione italiana Gaucher (Aig), Associazione italiana ...

