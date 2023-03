“Leo, stai ballando? Ti piace la giostra?”: influencer maltratta il suo cane e pubblica il video choc. I guaiti disperati del cucciolo idignano il web (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Leo, stai ballando? Ti piace la giostra?” chiede ridendo mentre strattona il cagnolino e lo fa roteare come un peluche. Il video shock in cui Francesco Emilio Borrelli, ragazzo di origini casertane, maltratta il suo povero animale domestico, senza fermarsi neanche difronte ai suoi guaiti disperati, ha fatto il giro del web e in pochi minuti, grazie al passaparola scattato sui social, è finito sotto gli occhi degli analisti dell’AIDAA, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, che hanno presentato una denuncia penale contro Borrelli per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale. “Questo signore è stato denunciato in quanto nel video in questione si evince chiaramente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Leo,? Tila?” chiede ridendo mentre strattona il cagnolino e lo fa roteare come un peluche. Ilshock in cui Francesco Emilio Borrelli, ragazzo di origini casertane,il suo povero animale domestico, senza fermarsi neanche difronte ai suoi, ha fatto il giro del web e in pochi minuti, grazie al passaparola scattato sui social, è finito sotto gli occhi degli analisti dell’AIDAA, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, che hanno presentato una denuncia penale contro Borrelli per il reato dimento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale. “Questo signore è stato denunciato in quanto nelin questione si evince chiaramente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrelemiRosa : Ma stai scherzando ma radio 101 se comportata da schifo Pier fin troppo un signore e stato un anno e mezzo li ed og… - Stefanosattax : @LeonardoPanetta @nytimes Secondo tweet sul argomento! Stai schiumando Leo - Lulu_larossa : @Leonard48598239 Che succede Leo, come stai?? - Leonard48598239 : RT @liliaragnar: @Leonard48598239 Leo come stai, hai chiamato l'ambulanza? siamo impotenti da qui, purtroppo - liliaragnar : @Leonard48598239 Leo come stai, hai chiamato l'ambulanza? siamo impotenti da qui, purtroppo -