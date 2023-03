Lenovo | addio agli smartphone gaming Confermata la chiusura di Legion Phone

(Di mercoledì 29 marzo 2023)ha confermato ladella divisione, dunque, ai telefonidel marchio. Non cambierà nulla per gli altri settori....

La gamma di smartphone Legion diera una dellDi seguito, le parole del portavoce: Dalla risposta del portavoce diqui riportata traspare l'intenzione dell'azienda di dedicarsi a dispositivi che possano far progredire il business ...UNSENZA TROPPI RIMPIANTI Sino ad oraha rilasciato due Legion Phone Duel, il modello di prima generazione del 2020 e il suo successore del 2021 . Abbiamo recensito entrambi gli ...

Lenovo: addio smartphone da gaming, chiusa divisione Legion Telefonino.net

Lenovo è tra le realtà più colpite e, dopo settimane di rumor, finalmente la società ha confermato che la divisione Lenovo Legion per gli smartphone interromperà le attività. Niente più smartphone ...In contrapposizione con la gamma ROG di Asus, sia in ambito PC che smartphone, negli ultimi anni abbiamo visto in commercio la serie Legion di Lenovo. Da un po’ di tempo giravano però voci che ...