Legge anti propaganda Lgbt | 12 ong ucraine contro l’Ungheria

"Gli Stati membri dell'Ue intervengano nella causa della Commissione europea contro l'Ungheria in merito alla Legge che vieta 'la promozione dell'omosessualità nei confronti dei minori'". È quanto chiedono dodici ong ucraine sottolineando come il provvedimento, voluto da Viktor Orbán, diffonda "l'ideologia distruttiva e omicida che è stata portata avanti per decenni dal Cremlino". Folla alla parata dell'orgoglio Lgbt a Budapest il 24 luglio 2021 (AFP)Il paragone è d'obbligo in effetti, visto che la Legge ungherese, approvata nella primavera del 2021 dal governo ultraconservatore e oggetto di referendum nell'aprile 2022, ricalca quella in vigore in Russia dal 2013 (recentemente aggravata) e vieta di mostrare ai minori qualsiasi contenuto, nei media e nelle scuole, che ...

