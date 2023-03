Legalità e ambiente | a Fragagnano arriva l’Albero di Falcone

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 29 marzo 2023)di, un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie che sarà donato direttamente dai Carabinieri Forestali agli alunni dell’istituto “Bonsegna – Toniolo” guidato dal dirigente scolastico Alessandra Sirsi. Il Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale è riuscito a riprodurre e duplicareche cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia per generare piccole piante dida donare alle scuole. Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, infatti, ha avviato le procedure per la duplicazione e distribuzione deldi, fulcro di un brillante progetto di educazione allaambientale, il Progetto Nazionale “Un ...