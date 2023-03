L’economia russa vacilla | Putin | “Le sanzioni intaccano crescita della domanda”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lovelyanimehd : Guerra Ucraina, Putin: 'Sanzioni possono danneggiare l'economia russa' - dsabatinelli : @LucaRome2 @silupescu Forse li dovrebbe leggere meglio. Dichiarazione oggi di Putin: impatto negativo delle sanzion… - pietro_gentile : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina, Putin: 'Sanzioni possono danneggiare l'economia russa' - SkyTG24 : Guerra Ucraina, Putin: 'Sanzioni possono danneggiare l'economia russa' - hardcoatings : L'ammissione di Putin: 'Le sanzioni possono danneggiare l'economia russa, lavorare sulla domanda interna e sull'exp… -

Secondo il quotidiano statunitense, 'sta per crollare' (GUERRA UCRAINA: TUTTI GLI AGGIONAMENTI IN DIRETTA ). Wsj: 'Entrate energetiche diminuite di quasi la metà nel 2023' Gran parte ...'Le sanzioni imposte all'nel medio termine possono davvero avere un impatto negativo', ha avvertito il presidente russo durante un incontro con il governo trasmesso in televisione.Lo sostiene in un lungo articolo il Wall Street Journal secondo il quale "sta per crollare". Gran parte del peggioramento delle prospettive deriva da una scommessa sbagliata lo ...