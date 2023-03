Lecce | incendio in un’abitazione di Monteroni | morto 46enne

(Di mercoledì 29 marzo 2023)indi, in provincia di: un uomo è stato trovato privo di vita. Il rogo si è sviluppato in un condominio e a perdere la vita un uomo di 46 anni. Inutile l’intervento del 118.indiÈ stata la chiamata di una vicina di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PugliaStream : Fiamme dall'aspiratore di fumo: scoppia l'incendio in un'azienda della zona industriale - LaGazzettaWeb : Incendio nella zona industriale di Lecce, paura nell'azienda di profilati - PugliaStream : Incendio nella notte davanti a una casa di Leverano, indagano i carabinieri - PugliaReporter : Puglia: incendio sulla Statale, furgone 'servizio stampa' prende fuoco sulla Lecce-Brindisi: - PugliaReporter : Puglia: incendio sulla Statale, furgone 'servizio stampa' prende fuoro sulla Lecce-Brindisi: -

Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- Brescia: Via del Mare ...Attualità [ 29/03/2023 ] Brindisi ricorda tutte le vittime del mare Attualità [ 29/03/2023 ]...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- Brescia: Via del Mare ...Attualità [ 29/03/2023 ] Brindisi ricorda tutte le vittime del mare Attualità [ 29/03/2023 ]...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- Brescia: Via del Mare ...Attualità [ 29/03/2023 ] Brindisi ricorda tutte le vittime del mare Attualità [ 29/03/2023 ]...

Fiamme dall'aspiratore di fumo: scoppia l'incendio in un'azienda della zona industriale quotidianodipuglia.it

MONTERONI (Lecce) – Tragedia in tarda mattinata a Monteroni di Lecce, dove una persona è deceduta a seguito di un incendio divampato in abitazione all’ingresso del paese. La vittima, stando alle ...SURBO (Lecce) – Fiamme in una ditta che produce profilati in metallo. Sarebbe di natura accidentale, probabilmente causato da un problema di natura elettrica, ...