Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 199Football : @symdona Nulla possono contro la capostipite delle pasionarie del nuovo millennio. - riccio_m : La pasionarie del mare: ecco chi sono le donne capo missione che sfidano il governo nel Mediterraneo - Rob76282550 : Leggo. La pasionarie del mare: ecco chi sono le donne capo missione che sfidano il governo nel Mediterraneo - repubblica : La pasionarie del mare: ecco chi sono le donne capo missione che sfidano il governo nel Mediterraneo [di Alessia Ca… - federicafa : @marycconc Infatti ha di meglio da fare ma continua a sfamare le irriducibili del #. Perché non cacciate le palle e… -

In mezzo, il Mediterraneo, con centinaia di gusci di ferro, carrettemare, gommoni, barchini, veri e propri canotti pieni di gente che su quelle imbarcazioni instabili si gioca la vita, per non ...... ma gli strilli#MeToo o dellenostrane per i complimenti pesanti di qualche alpino li avete uditi a proposito di un settore global in cui le donne sono trattate come avete letto" . ...... filosofi, giuristi, attivisti, femministe,della Costituzione, militanti di altre forze politiche , tutti pronti ad attestare il falso, sottoscrivendo, come prevedono le regolePd, la ...

Le pasionarie del mare: ecco chi sono le donne capo missione che sfidano il governo nel Mediterraneo la Repubblica

La Repubblica le chiama "pasionarie del mare" ma la loro presenza, soprattutto da chi appoggia la lotta al patriarcato non dovrebbe essere motivo di sorpresa. Dovrebbe essere la normalità la presenza ...In mezzo, il Mediterraneo, con centinaia di gusci di ferro, carrette del mare, gommoni, barchini, veri e propri canotti pieni di gente che su quelle imbarcazioni instabili si gioca la vita, per non ...