"Le mura di Bergamo", il Covid e i bergamaschi: i lettori rispondono "Diamo una tregua alla nostra memoria" (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'articolo sulla bassa affluenza nella sala cinematografica per vedere il film di Stefano Savona "Le mura di Bergamo" ha suscitato un dibattito. Di seguito pubblichiamo alcune delle lettere e mail inviate alla nostra redazione. L'INDENTITÀ COLLETTIVA DI UN POPOLO SI FORMA ANCHE ATTRAVERSO IL DIMENTICARE Stimatissimo Direttore, partendo dalla considerazione che la pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto totalizzante su di un' intera generazione, ponendo le basi per una "Coronavirus Generation", con Lei mi chiedo se tutto questo diventerà, un giorno, memoria collettiva. Eppure, a differenza di quanto da Lei scritto ieri, non mi trovo affatto sorpreso che solo poche decine di persone siano andate a vedere il film sul Covid "Le mura di ...

