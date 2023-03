Le MNC considerano la CIIE come una rampa di lancio nel mercato cinese

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) - SHANGHAI, 29 marzo 2023 /PRNewswire/In qualità di prima expo commerciale a livello nazionale a tema d'importazione lanciata nel 2018, lasi è tenuta per cinque anni consecutivi e viene descritta da numerosi esperti del settore"una piattaforma importante per gli appalti internazionali, la promozione degli investimenti, gli scambi culturali e la cooperazione aperta". Le statistiche mostrano che il fatturato cumulato stimato delle ultime cinque edizioni dellaè stato pari a oltre 340 miliardi di USD. Circa 2.000 nuovi prodotti, tecnologie all'avanguardia e servizi innovativi di aziende di tutto il mondo hanno fatto il proprio debutto all'expo sin dal 2018. Secondo Guo Jing, General Manager di Abbott Diabetes Care nella Cina continentale e aHong Kong, larappresenta una piattaforma per il ...