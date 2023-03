"Le mani tremano per i farmaci". Il tweet di Allevi sulla malattia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il compositore torna a parlare della propria salute e avverte i fan: "Il ritorno al pianoforte sarà lento". Sui social il toccante messaggio d'amore per la musica: "Grazie a lei anche la sofferenza ha un senso" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il compositore torna a parlare della propria salute e avverte i fan: "Il ritorno al pianoforte sarà lento". Sui social il toccante messaggio d'amore per la musica: "Grazie a lei anche la sofferenza ha un senso"

