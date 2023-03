Le Iene, Elena Di Cioccio si confessa: “Ho l’hiv ed ero dipendente dalla cocaina” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, la rubrica dei monologhi ha accolto Elena Di Cioccio. La comica, nonché attrice ed ex inviata del programma, ha lasciato tutti senza parole con il suo racconto in quanto ha confessato di essere sieropositiva e di aver avuto diverse dipendenze, tra cui quella dalla cocaina. La storia di Elena si è focalizzata soprattutto sull’ Hiv, svelando di essersi sentita sporca e messa da parte per una malattia che non tutti conoscono a sufficienza. Le Iene: il drammatico racconto di Elena La rubrica dei monologhi è stato il momento più toccante dell’ultima puntata de Le Iene. Con grande sorpresa, Elena Di Cioccio si è raccontata a 360 gradi, svelando ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel corso dell’ultima puntata de Le, la rubrica dei monologhi ha accoltoDi. La comica, nonché attrice ed ex inviata del programma, ha lasciato tutti senza parole con il suo racconto in quanto hato di essere sieropositiva e di aver avuto diverse dipendenze, tra cui quella. La storia disi è focalizzata soprattutto sull’ Hiv, svelando di essersi sentita sporca e messa da parte per una malattia che non tutti conoscono a sufficienza. Le: il drammatico racconto diLa rubrica dei monologhi è stato il momento più toccante dell’ultima puntata de Le. Con grande sorpresa,Disi è raccontata a 360 gradi, svelando ...

