“Le Iene” | Elena Di Cioccio parla della sua malattia | “Ho l’HIV”

"Le Iene", Elena Di Cioccio. Ieri sera, 28 Marzo 2023, su Italia 1 è andata in onda una nuova puntata de Le Iene, uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti dal pubblico televisivo italiano, che propone inchieste e servizi giornalistici facendo uso di uno stile irriverente e satirico. Alla sua conduzione come sempre Belen Rodriguez. Nel corso della serata Elena Di Cioccio è stata protagonista di un monologo decisamente interessante che ha lasciato il pubblico di Italia 1 senza parole.

Le Iene, il monologo di Elena Di Cioccio sulla sieropositività. Elena Di Cioccio è stata uno dei volti più amati de Le Iene. Una Iena in piena regola, che ricordiamo con enorme affetto. Ha scelto di raccontare il suo segreto. Elena Di Cioccio: 'Non voglio più nascondermi. Vi racconto tutto'. Elena Di Cioccio sceglie la trasmissione di Italia 1 'Le Iene' per confessare il suo segreto. L'attrice e conduttrice ha deciso di non volersi più nascondere e di raccontare veramente chi è. Elena Di Cioccio, attrice e conduttrice, lo ha annunciato ieri a Le Iene: "Ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l'Hiv". Nel suo libro in uscita il 4 aprile, "Cattivo Sangue" (Vallardi), racconta la sua storia.

Le Iene, Elena Di Cioccio: “Sono sieropositiva” Today.it

Elena Di Cioccio ha l'Hiv: l'attrice e conduttrice, dopo oltre due decenni, a 48 anni, con tutta la vita ancora davanti, ha deciso di raccontare tutto a Le Iene, programma di cui è stata per anni inviata. Elena Di Cioccio monologo Le Iene su Hiv: l'ex iena torna in studio come ospite della conduttrice Belen Rodriguez.