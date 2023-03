Le figlie di Matt Damon, a sopresa, rubano la scena anche a J.Lo alla prima del film “Air” (Di mercoledì 29 marzo 2023) alla prima a Los Angeles di Air, Matt Damon ha portato tutta la famiglia. E le sue figlie, che raramente si vedono in pubblico, hanno rubato la scena a tutti. anche a una diva da red carpet come Jennifer Lopez (foto Ap). Il bacio sulla guancia. Lo sguardo adorante. Le parole di miele. Le effusioni pubbliche a cui ci hanno abituati Ben Affleck e Jennifer Lopez sui red carpet, per una volta non sono state il centro dell’attenzione. Perché pochi passi più in là, sullo stesso tappeto rosso, andava in scena qualcosa di visto pochissime volte. A rubare la scena a tutti, alla premiere del film Air, sono state le figlie di Matt Damon. Chi ha rubato la ... Leggi su amica (Di mercoledì 29 marzo 2023)a Los Angeles di Air,ha portato tutta la famiglia. E le sue, che raramente si vedono in pubblico, hanno rubato laa tutti.a una diva da red carpet come Jennifer Lopez (foto Ap). Il bacio sulla guancia. Lo sguardo adorante. Le parole di miele. Le effusioni pubbliche a cui ci hanno abituati Ben Affleck e Jennifer Lopez sui red carpet, per una volta non sono state il centro dell’attenzione. Perché pochi passi più in là, sullo stesso tappeto rosso, andava inqualcosa di visto pochissime volte. A rubare laa tutti,premiere delAir, sono state ledi. Chi ha rubato la ...

