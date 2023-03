Le false privatizzazioni e quel vizio di nazionalizzare tutto

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Uno dei “giochi” preferiti in Italia èlo di dare la colpa al liberismo per tutti i mali che pervadono l’economia, e non solo. Chi capisce un po’ di economia sa che, anche in Italia, è vero esattamente il contrario, e cioè che spesso le cose vanno male proprio perché di liberismo ce n’è troppo poco o nullo. Il liberismo è per lo più inapplicato e sconosciuto (e inapplicato perché sconosciuto), però è causa dei mali ed è sempre coniugato con aggettivi quali “selvaggio”, “esasperato” etc. Non c’è, non sanno cosa sia, però è sempre colpa sua. E del suo figliolo, altrettanto sconosciuto: il neoliberismo! Lo stato, i burocrati statalisti e gran parte della politica impediscono il libero mercato, lo inquinano e poi dicono che il mercato non funziona. Diceva Leonardo Sciascia: “Prima li chiacchierano, e poi vanno in giro a dire che son chiacchierati”. Si fa di ...