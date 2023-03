LE DU DI BANGKOK SI AGGIUDICA IL PRIMO POSTO ALLA ASIA' S 50 BEST RESTAURANTS 2023

(Di mercoledì 29 marzo 2023) - SINGAPORE, 28 marzo/PRNewswire/Le Du diè stato premiato come TheRestaurant innella's 50, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna. Annunciato oggi nel corso di una cerimonia di premiazione dal vivo presso il Resorts World Sentosa di Singapore, l'elenco è stato stilato grazie ai voti dell''s 50Academy, un influente gruppo bilanciato per genere comda oltre 300 leader tra scrittori e critici gastronomici, chef, ristoratori ed esperti di cucina regionale. Per l'elenco completo da 1 a 50, fare clic qui. Ristoranti disi collocano sia alle posizioni No.1 e No.3, rispettivamente con Le Due ...

... https://www.prnewswire.com/it/comunicati - stampa/le - du - di -- si -- il - primo - posto - alla - asias - 50 - best - restaurants - 2023 - 301783684.html... Buenos Aires, va One to Watch - Mammafiore Award; • What the Crust, al Cairo, siil ... Italia 42 La Cascina dei Sapori - Rezzato, Italia 43 Peppina -, Tailandia 44 Patrick Ricci ...Per ilPost Anne è la donna dell'anno, per Forbes " the most powerful trans woman in the ... Anne siuna mano dopo l'altra, nell'anno in cui Dictionary.com designa woman , donna, ...

LE DU DI BANGKOK SI AGGIUDICA IL PRIMO POSTO ALLA ASIA'S ... Benzinga Italia

SINGAPORE, 28 marzo 2023 /PRNewswire/ — Le Du di Bangkok è stato premiato come The Best Restaurant in Asianella Asia’s 50 Best Restaurants, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna. Annunciato oggi ...E' il Le Du, che mixa cucina thailandese e francese. Poco spazio per i ristoranti italiani in classifica: il primo è Da Vittorio a Shanghai ...