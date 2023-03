Le battute di Keanu Reeves

(Di mercoledì 29 marzo 2023) John Wick 4 è uscito al cinema, ma sta già facendo parlare molto, soprattutto per quanto riguarda il lavoro svolto da. John Wick 4:pronuncia 380 parole in 3 ore di film su Donne Magazine.

... nonostante l'apparente decesso di John Wick nel quarto film e il funerale dellefinali, un ... E non c'è dubbio che il regista Chad Stahelski e il protagonistaReeves abbiano, dalla loro, ...LEGGI - John Wick 5 è "ancora una possibilità" considerato "l'ambiguo" finale del quarto E nonostante John Wick 4 sia l'episodio più lungo uscito, è anche quello in cui il personaggio diReeves ...John Wick è uomo di poche parole. Il tutto grazie al suo interpreteReeves che, in John Wick 4 , ha tagliato talmente tanteda arrivare a far pronunciare solo 380 parole al suo personaggio in quasi tre ore di film. Inoltre, quasi un terzo dei dialoghi di ...

John Wick 4: Keanu Reeves ha ridotto all'osso le battute del ... BadTaste.it Cinema

molte di queste battute, un terzo, sono composte da singole parole come “Yeah” o “Pistola”. Per rendere meglio l’idea, nel primo capitolo uscito nel 2014 ne aveva pronunciate 484. La testata americana ...La Lionsgate ha guardato il box-office del quarto film e ha subito ricominciato a pensare a un ipotetico John Wick ...