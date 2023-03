Lavoro, il segretario della Cgil Maurizio Landini: “Precarietà e inflazione. Apriamo una fase di mobilitazione come in Francia” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Noi siamo il Paese che ha più giovani italiani che se ne vanno all’estero di stranieri che vogliono venire in Italia. Abbiamo una situazione salariale di grave crisi e noi giudichiamo in modo molto negativo il disegno di legge sul fisco che il governo ha messo in campo”, ha dichiarato il segretario della Cgil Maurizio Landini. “C’è bisogno di intervenire per evitare che l’inflazione riduca ancora di più i salari e, proprio per questo motivo, stiamo discutendo insieme. Nei prossimi giorni si apre anche nel nostro Paese – così come in Francia – una fase di mobilizzazione”, ha concluso Landini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Noi siamo il Paese che ha più giovani italiani che se ne vanno all’estero di stranieri che vogliono venire in Italia. Abbiamo una situazione salariale di grave crisi e noi giudichiamo in modo molto negativo il disegno di legge sul fisco che il governo ha messo in campo”, ha dichiarato il. “C’è bisogno di intervenire per evitare che l’riduca ancora di più i salari e, proprio per questo motivo, stiamo discutendo insieme. Nei prossimi giorni si apre anche nel nostro Paese – cosìin– unadi mobilizzazione”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

