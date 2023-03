Lavoro | Calderone “In campo interventi a tutela del potere d' acquisto”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il problema degli stipendi bassi è una preoccupazione del governo. Siamo ben consapevoli che le famiglie italiane si sono impoverite negli anni anche per effetto di politiche economiche e sociali non efficaci. Ild'delle famiglie è messo a dura prova anche dal periodo di elevata inflazione che stiamo attraversando e numerosi sono stati glimessi inper dare alle famiglie adeguati sostegni economici”. Lo ha detto Marina Elvira, ministra dele delle Politiche sociali, nel corso del question time alla Camera. “Il governo ha grande attenzione per il tema e ha messo indeld'di famiglie e ...

Marina Elvira Calderone (MLPS) e Matteo Salvini (MIT) che disciplina le modalità di erogazione del bonus trasporti 2023 può essere richiesto mediante la piattaforma lanciata dal Ministero del Lavoro. I bonus per i trasporti pubblici "auspichiamo siano erogabili in tempi brevissimi, gia' da aprile". Lo ha detto il ministro del Lavoro Maria Elvira Calderone rispondendo al question time alla Camera su inflazione e salari.

Calderone: "Per quanto riguarda il Ministero del Lavoro non siamo preoccupati per il Pnrr" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - I bonus per i trasporti pubblici "auspichiamo siano erogabili in tempi brevissimi, gia' da aprile". Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone ...Stiamo cercando di capire come ottimizzarlo, ma non direi che c’è una preoccupazione”, le parole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. Fonte: Agenzia Vista / ...