L’attaccante italiano contro Retegui: “La sua convocazione mi ha infastidito” (Di mercoledì 29 marzo 2023) La convocazione di Mateo Retegui con la nazionale italiana non ha fatto piacere a tutti Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, è stato premiato a Milano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladi Mateocon la nazionale italiana non ha fatto piacere a tutti Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, è stato premiato a Milano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Tegola per Italiano, l’attaccante dei viola salterà la sfida con l’Inter! - Smashdevil_19 : L'attaccante italiano più forte fi sempre. Non dico giocatore altrimenti poi mi arrivano i maggiordomi sotto al twe… - giovwastaken : @fungowastaken è l’attaccante italiano più forte degli ultimi 15 anni - Vocefuoriconte1 : RT @En3rix: Immagina combattere una battaglia contro l’unico attaccante italiano che segna, dopo aver difeso per anni immobile che non segn… - HeyAmicoDelSole : RT @En3rix: Immagina combattere una battaglia contro l’unico attaccante italiano che segna, dopo aver difeso per anni immobile che non segn… -