Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Approvata la Carta dei servizi cimiteriali del Comune: un patto tra Ente, gestore e cittadini - News_24it : LATINA - È stata approvata con delibera del Commissario straordinario Carmine Valente la Carta dei servizi cimiteri… - News_24it : LATINA - È stata approvata con delibera del Commissario straordinario Carmine Valente la Carta dei servizi cimiteri… -

Di fatto ha dato il via ad una vibrata protesta per impedire l'abolizione totale del rito 'antico' che prevede l'uso della linguaa messa, una liturgia tradizionalee consentita dai ......messa tradizionale". Il primo manifesto riporta una frase di san Pio V tratta dalla costituzione apostolica in forma di bolla Quo primum tempore con la quale, il 14 luglio 1570, ful'......con l'86% dei voti dopo un referendum popolare nel febbraio dello stesso anno. Cosa ... Il voto è obbligatorio , come nella maggioranza dei Paesi dell'America, anche se a Cuba la soglia ...

Approvata la Carta dei servizi cimiteriali del Comune di Latina Comune di Latina

LATINA – È stata approvata con delibera del Commissario straordinario Carmine Valente la Carta dei servizi cimiteriali del Comune di Latina. “Un documento importante con il quale l’ente assume una ...Città del Vaticano – La guerra del latino si arricchisce di una nuova puntata: stavolta riguarda una regolare campagna di manifesti ...