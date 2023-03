Lasciano pensare che Benedetta Rossi sia morta con meme ingannevoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non se ne può più di titoli di articoli e di meme che alimentano a conti fatti fake news, come ho avuto modo di constatare oggi a proposito di Benedetta Rossi morta. Già, perché un post pubblicato sui social con la sua foto, aggiungendo un testo del tipo “si è spenta nel suo letto“, per forza di cose lascia credere che questo noto volto del web, soprattutto per gli amanti delle ricette, sia passato a miglior vita. Le cose vanno inquadrate in modo assai differente, secondo le informazioni che risultano disponibili oggi, ma soprattutto analizzando il testo dell’articolo al quale rimanda la foto con messaggio clickbait. Ci Lasciano credere che Benedetta Rossi sia morta con meme palesemente clickbait oggi Dunque, dopo il casa di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non se ne può più di titoli di articoli e diche alimentano a conti fatti fake news, come ho avuto modo di constatare oggi a proposito di. Già, perché un post pubblicato sui social con la sua foto, aggiungendo un testo del tipo “si è spenta nel suo letto“, per forza di cose lascia credere che questo noto volto del web, soprattutto per gli amanti delle ricette, sia passato a miglior vita. Le cose vanno inquadrate in modo assai differente, secondo le informazioni che risultano disponibili oggi, ma soprattutto analizzando il testo dell’articolo al quale rimanda la foto con messaggio clickbait. Cicredere chesiaconpalesemente clickbait oggi Dunque, dopo il casa di ...

