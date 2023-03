L'artista si è presentata sui social con caschetto castano e piercing in vista del lancio del nuovo brano "Mon Amour", previsto per venerdì 31 marzo. Ecco di cosa parlerà. Ma intanto i fan le chiedono: bob cut vero o parrucca? (Di mercoledì 29 marzo 2023) I fan di Annalisa sono in trepidante attesa. La cantante, infatti, pubblicherà venerdì 31 marzo il suo nuovo singolo. E per alimentare questa attesa, ha pubblicato la cover del singolo, nella quale è protagonista di un forte cambio look. Annalisa ieri e oggi guarda le foto Leggi anche › Annalisa a Battiti Live: cambio look coi capelli lunghi Il nuovo brano arriva dopo il boom di Bellissima Questo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 marzo 2023) I fan di Annalisa sono in trepidante attesa. La cantante, infatti, pubblicherà31il suosingolo. E per alimentare questa attesa, ha pubblicato la cover del singolo, nella quale è protagonista di un forte cambio look. Annalisa ieri e oggi guarda le foto Leggi anche › Annalisa a Battiti Live: cambio look coi capelli lunghi Ilarriva dopo il boom di Bellissima Questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mabobine : RT @annapao03650257: Non so perché questo non abbia ricevuto più pubblicità, ma questa nuova scultura di 15 metri è stata presentata nel So… - annapao03650257 : Non so perché questo non abbia ricevuto più pubblicità, ma questa nuova scultura di 15 metri è stata presentata nel… - TeleradioNews : Omaggio al grande Architetto ed artista Luigi Vanvitelli per i 250 anni della sua morte. Si è svolta venerdì matti… -