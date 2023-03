Largo Argentina, lavori infiniti: cantieri e degrado nell'Area Sacra (Di mercoledì 29 marzo 2023) Operai al lavoro al di là dei teloni squarciati. Alle 11.30, sulle panchine malandate nella via sovrastante gli scavi, sono ospiti solo clochard. Il degrado è un pugno allo stomaco, qui e nelle strade limitrofe. Largo Argentina è ancora Area di cantiere, nonostante la promessa della conclusione dei lavori per fine febbraio. Dopo anni di disagi, residenti ed esercenti aspettavano che si materializzasse il nuovo restyling. E invece continua l'attesa. «Manca il coordinamento sull'intera Area tra i lavori nell'Area archeologica, di competenza della Sovrintendenza capitolina, Comune di Roma e Municipio. A parte il ritardo sui lavori, via San Nicola de' Cesarini è un disastro – fa notare ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Operai al lavoro al di là dei teloni squarciati. Alle 11.30, sulle panchine malandatea via sovrastante gli scavi, sono ospiti solo clochard. Ilè un pugno allo stomaco, qui ee strade limitrofe.è ancoradi cantiere, nonostante la promessa della conclusione deiper fine febbraio. Dopo anni di disagi, residenti ed esercenti aspettavano che si materializzasse il nuovo restyling. E invece continua l'attesa. «Manca il coordinamento sull'interatra iarcheologica, di competenza della Sovrintendenza capitolina, Comune di Roma e Municipio. A parte il ritardo sui, via San Nicola de' Cesarini è un disastro – fa notare ...

Largo Argentina, cantieri e degrado senza fine nell'Area Sacra Il Tempo

Il degrado è un pugno allo stomaco, qui e nelle strade limitrofe. Largo Argentina è ancora area di cantiere, nonostante la promessa della conclusione dei lavori per fine febbraio. Dopo anni di disagi, ...